Covid19. PROROGA ORDINANZA ORARI E APERTURA UFFICI COMUNALI

Caserta. Con l‘ordinanza n. 33 del 19.05.2020, il Sindaco Carlo Marino ha disposto la modifica degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli uffici comunali ubicati presso la sede centrale di Piazza Vanvitelli e degli uffici decentrati presso la ex Caserma Sacchi in Via San Gennaro prorogando l’ordinanza n.24 del 6.3.2020.

Il Sindaco ha ordinato di confermare, fino alla data del 31 luglio 2020, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali ubicati nella sede centrale di Piazza Vanvitelli e nella in quelli ubicati nella sede di Via San Gennaro, ex Caserma Sacchi, già stabiliti con la precedente ordinanza sindacale n. 23 del 6/3/2020 e di seguito riportati:

Lunedì 9.00/12.00

Martedì 15.00/17.00

Mercoledì 9.00/12.00

Giovedì 15.00/17.00

Venerdì 9.00/12.00

Il provvedimento e’ attuativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Alla base del provvedimento :

l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,che attribuisce al sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

l’eccezionalità del caso e l’urgente necessità di adottare ulteriori misure sanitarie

di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la

tutela della salute pubblica.