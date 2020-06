COVID 19. 6 giugno 2020:RISALGONO I CONTAGI IN CAMPANIA

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.494 tamponi di cui 4 risultati positivi.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 4

Tamponi di oggi: 2.494

Totale complessivo positivi Campania: 4.826

Totale complessivo tamponi Campania: 217.898

RISALGONO I CONTAGI IN CAMPANIA DOPO TRE GIORNI DI TREGUA: IL TOTALE è DI 4.826 POSITIVI. In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.826 con 4 nuovi casi positivi trovati su 2.494 tamponi (217.898 dall’inizio della pandemia). L’Unità di crisi ha aggiornato la situazione dell’epidemia sul territorio regionale, dove dopo 48 ore senza nuovi casi si registra una leggera ripresa del contagio. Già nel pomeriggio aveva segnalato le conferme per 2 positivi, risultanti dalle verifiche Asl.

NELLE ULTIME 24 ORE UN MORTO E 35 GUARITI. Nel frattempo c’è un’ulteriore morto da registrare, che porta il conto complessivo a 426. Nell’ultimo giorno si sono registrati altri 35 guariti, che fanno salire il totale a 3.658, di cui 3.626 totalmente guariti e 32 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Questi i contagi totali da inizio pandemia, ripartiti per provincia. Rispetto a ieri, trattandosi di zero nuovi casi registrati, i numeri sono identici, tranne che per la provincia di Napoli e di Caserta: “l’unità in più rispetto a ieri della provincia di Napoli e quella della provincia di Caserta naturalmente non sono nuovi positivi ma attribuzioni per provincia risultanti dalle verifiche Asl che ieri erano 292”, ha spiegato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania.

Provincia di Napoli: 2.626 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.623 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 687

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 463

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 290