Creare Polo civico a Castel Volturno

Viviamo in un momento storico in cui la città necessita di coesione ed unità d’intenti. È questo l’unico obiettivo che si deve porre la politica per risanare il territorio”. È questo il pensiero del presidente dell’associazione “Città Domizia”, Cesare Diana, alle porte dell’ultimo anno dell’amministrazione Petrella, al quale succederanno le prossime elezioni comunali Il presidente della associazione Cesare Diana ha rilasciato delle dichiarazioni che si vanno a riportare – “Il concetto di polo civico deve stare a cuore a chi ha in mano le redini di questa città – afferma il castellano -. È necessario un partito che sia equidistante dalla destra e dalle sinistra, prendendo solo a cuore quanto di positivo per l’interesse comune della città tali fazioni possono produrre. I partiti non devono creare problemi, ma risolverli. Le barriere erette finora non portano da nessuna parte, se non all’aggravamento di problematiche già delicate. Chi prenderà parte a questo progetto non tradirà il proprio schieramento – conclude Diana -, ma sposerà un progetto che fa leva su un programma volto futuro”.