Creare un fondo in sostegno delle famiglie e delle imprese del nostro Comune.

L’incremento esponenziale del costo dell’energia, del gas, del carburante e di tante materie prime che da alcuni mesi è incessante, sta mettendo in crisi molte famiglie e imprese italiane che vedendosi raddoppiare se non triplicare i costi delle bollette non sanno più come affrontare tali spese.In uno scenario come quello in cui ci troviamo è doveroso da parte della politica – dichiara il consigliere comunale Maurizio Del Rosso – non solo nazionale, ma anche locale intervenire subito con un supporto immediato a sostegno delle famiglie e delle imprese che si trovano in difficoltà.

Il Sindaco Marino ci racconta sempre di una situazione economica finanziaria del Comune migliorata negli ultimi anni grazie ad azioni di buon governo e quindi ci dovrebbero essere le coperture necessarie per aiutare le famiglie in difficoltà.

Abbiamo ritenuto opportuno – dichiara Del Rosso – come gruppo Zinzi per Caserta ed insieme al capogruppo di Caserta Tu Roberto Desiderio depositare una mozione per chiedere al Sindaco di creare un fondo in sostegno delle famiglie e delle imprese del nostro Comune che si trovano in difficoltà economica e quindi impossibilitati a far fronte al regolare pagamento delle bollette di luce, gas e acquisto di generi di prima necessità ed ad agevolare l’utilizzo delle coperture degli edifici pubblici e privati per consentire l’installazione di impianti di fonti rinnovabili