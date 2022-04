Cresce la famiglia di Calatia Rosa, con l’ingresso di un avvocato penalista

Non si ferma l’associazione Calatia Rosa di Clemente Di Crescenzo con le iniziative e con l’ampliamento della squadra a supporto delle donne vittime di violenza. Un nuovo ingresso nello staff è notizia di oggi. Si tratta dell’ avvocato Annamaria Miranda che seguirà dal punto di vista penale tutte le vittime di violenza. Per questi incontri ci sarà un nuovo point, situato a Casagiove, in via santa Chiara, proprio di fronte all’ agenzia delle entrate.

Nuovi appuntamenti anche in programma per l’associazione. Domenica 8 maggio, in occasione della festa della mamma, nella sede di via Roma 79 a Caserta si terrà una campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica. Le donne che parteciperanno saranno omaggiate di una rosa, simbolo della giornata.

Ma prima di questo appuntamento è in programma per la settimana prossima il secondo incontro relativo alla campagna di sensibilizzazione, nella nuova sede di Milano, in via Montenapoleone dove sarà presente il presidente Di Crescenzo con il suo staff.