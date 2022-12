CRI Caserta . Raccolti giocattoli per i bambini meno fortunati

Caserta. Grande successo dell’ evento “ Io come te ,a Natale tutti i bambini hanno il diritto di essere felici” organizzato dalla Croce Rossa Italiana / comitato di Caserta di cui e’ Presidente Teresa Natale.

La manifestazione si è svolta sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 17 alle ore 20 in Largo S. Sebastiano . I volontari della CRI hanno effettuato una raccolta di giocattoli nuovi per i bambini meno fortunati della nostra comunità.

I casertani ,con molto entusiasmo , hanno aderito all’ iniziativa della Croce Rossa : macchinine , bambole , robot , peluche sono stati consegnati da molti bambini per donarli ai coetanei meno fortunati che saranno felici di riceverli come nuovi compagni di giochi .

” Regalare un giocattolo – ha dichiarato il Presidente CRI – Caserta Teresa Natale è un ottimo modo per educare i bambini ad essere generosi con gli altri e ad aprirsi al mondo . Lasciatemi ringraziare – ha concluso Teresa Natale- Lo staff del bar “ Florence Cafe’ “di San Leucio – Caserta che ha contribuito al nostro progetto con la donazione di gadget e giocattoli per i bambini Chi versa gioia preleva amore”.