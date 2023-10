Crisi piano brucellosi: un dossier sul “Caso Campania” sarà consegnato a Roma il 5 ottobre ai parlamentari e al Governo

Sta arrivando in questi giorni a tutti i Parlamentari, in particolare delle Regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, l’invito a partecipare alla Conferenza Stampa che si terrà il giorno 5 ottobre alle ore 10 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. In quella occasione il Coordinamento Unitario e la Rete Salviamo l’Allevamento di Territorio (costituita nelle scorse settimane a Carditello) presenteranno il Dossier sui “Numeri e le ragioni” del fallimento dei Piani di eradicazione in Campania, la petizione nazionale per chiedere al Governo di nominare il Commissario Nazionale per riportare a trasparenza ed efficacia gli interventi e le nuove iniziative che già dai giorni successivi segneranno l’avvio di una nuova mobilitazione in Campania e in altre regioni interessate. Sono 5 le regioni e 17 le Province colpite da BRC Bovina e Bufalina e sono 10 le Regioni con 25 province colpite da TBC che da decenni sono condannate a vivere nella crisi per responsabilità del fallimento dei Piani di eradicazione della BRC(brucellosi bovina) e della TBC voluti e imposti dalle Regioni e dai Servizi pubblici che almeno “nominalmente” avrebbero dovuto risolverle.Per quello che riguarda la BRC, in particolare, oltre che le province di Salerno e Caserta in Campania, vi sono anche tutte quelle della Sicilia, diverse della Calabria, alcune della Puglia, Basilicata e Molise. Mentre le Regioni del Centro Nord Italia da decenni sono state dichiarate “ufficialmente indenni”, le Regioni del Mezzogiorno (al contrario), nonostante la enorme mole di finanziamenti pubblici europei e nazionali, il moltiplicarsi del personale impiegato, il massacro di animali e gli enormi sacrifici imposti alle aziende allevatrici che sono le uniche ad aver pagato di tasca propria, continuano ad essere ancora “non indenni” e, anzi, i problemi aumentano.

La Presidente della Commissione Antimafia on.le Chiara Colosimo è intervenuta il 30 settembre a Casal di Principe in visita al mondo dell’impegno antimafia su invito del Sindaco Renato Natale, soffermandosi con gli allevatori del Coordinamento unitario in presenza anche degli Onorevoli Marco Cerreto, Gimmi Cangiano e che stanno conducendo unitamente (come hanno sottolineato) ad altri parlamentari della maggioranza e a diversi di minoranza quale è il caso di Sinistra Italiana, del PD e del M5S una campagna che ha l’obiettivo di realizzare la nomina di un Commissario Nazionale per la BRC e la TBC.