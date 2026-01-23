Criticità per la piattaforma regionale per i reflui zootecnici

Confagricoltura Campania ha segnalato alla Regione Campania le gravi difficoltà che numerose aziende del comparto zootecnico bufalino stanno riscontrando nell’utilizzo della piattaforma regionale per la comunicazione di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici.

Secondo quanto evidenziato dall’organizzazione, la piattaforma presenta rilevanti problemi tecnici e di funzionamento che ne compromettono l’efficacia operativa. Tra le principali criticità segnalate figurano errori di sistema ricorrenti, difficoltà nella compilazione e nella stampa dei dati, campi incompleti o non funzionanti e tempi di risposta dell’assistenza tecnica non compatibili con le scadenze previste dalla normativa.

Una situazione che, sottolinea Confagricoltura Campania, rischia di rendere complesso, se non impossibile in alcuni casi, il corretto adempimento degli obblighi amministrativi da parte delle aziende, con potenziali ripercussioni su un comparto strategico per l’agricoltura regionale.

Per questi motivi, Confagricoltura Campania ha chiesto alla Regione una revisione urgente della piattaforma e la convocazione di un confronto con gli uffici competenti, al fine di individuare soluzioni pratiche e tempestive che non penalizzino le imprese zootecniche e garantiscano strumenti digitali realmente funzionali alle esigenze del settore.