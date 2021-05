Crolla il basolato di un palazzo. Danni anche alla strada. Le foto

Maddaloni. Ieri sera, intorno alle ore 22.00 un crollo della pavimentazione antica ha interessato un palazzo in via Fabio Massimo al civico 128. L’intero atrio è crollato nel vuoto sottostante a causa delle rete fognaria che pare, si sia logorata, provocando questo ingente danno. In conseguenza di questo crollo anche un tratto della strada antistante si è abbassato e dissestato, in maniera tale da non consentire il passaggio. Sono intervenuti sul posto i vigili del

Fuoco, la Polizia Municipale e l’ufficio tecnico per le verifiche del caso. Al momento la strada è chiusa. Domani il

Comune provvederà al ripristino del tratto di strada sistemando il basolato. Per la restante parte spetterà ai proprietari, per i quali sarà emanata un’ordinanza comunale per l’inutilizzo del portone e per la messa in sicurezza dello stesso.