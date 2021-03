Crolla il cornicione della parrocchia di Capua

CAPUA – Crollato il cornicione della parrocchia del Sacro Cuore nel rione Carlo Santagata a Capua. Fortunatamente non sono stati arrecati danni a persone e cose. Il sacerdote don Gianluca Caruso si sta spendendo per dare supporto alla comunità parrocchiale.

Stando ad una prima ricostruzione il crollo sembra essere derivato dall’eccessiva umidità che ha attecchito diverse parti della chiesa. I fedeli provano sconforto nel sapere che la parrocchia versa in queste condizioni. In questi giorni si riuniranno gli esperti per prendere le dovute decisioni.