Crolla un albero secolare e con esso il simbolo di un antico quartiere di Mondragone

Mondragone – È avvenuto nella tarda mattinata il crollo di un albero secolare all’interno del cantiere che fiancheggia il Palazzo Ducale.

Simbolo del quartiere più antico di Mondragone nel suo ergersi maestoso davanti all’area del Palazzo Ducale; potremo ammirarlo con nostalgia solo nelle vecchie cartoline postali, in cui veniva raffigurato come parte di un quartiere che ha finora accompagnato la vita della sua gente e dell’intera città per la quale non può che rappresentare,come ha evidenziato più di qualche commento rilasciato sui social,un pezzo di cuore.

Un crollo che se per alcuni è da attribuirsi ai danni causati dal maltempo, per altri è da associare ai lavori di riqualificazione da cui era già interessata l’area che prevedeva la realizzazione di nuovi marciapiedi.

A questo scopo, pare infatti che una ruspa nei giorni scorsi abbia scavato intorno allo storico pino, andando forse a spezzarne o indebolirne le radici.

Il successivo intervento del personale tecnico del Comune,degli agenti della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone ha provveduto alle operazioni per la messa in sicurezza e il ripristino del traffico veicolare temporaneamente sospeso.

Fortunatamente, non sono rimasti coinvolti nè gli operai impegnati sul cantiere,assenti per le avverse condizioni meteorologiche, nè auto o pedoni.

Evitata dunque quella che poteva assumere i contorni di una vera e propria tragedia.