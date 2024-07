Crolla un ballatoio a Scampia

Nella notte del 22 luglio 2024, un ballatoio della Vela Celeste di Scampia a Napoli è crollato, causando due morti e tredici feriti, tra cui sette bambini. Il crollo è avvenuto intorno alle 22:30, provocando un boato che ha allertato i residenti. Le vittime sono un giovane di 28 anni, morto sul colpo e una donna di 35 anni, deceduta successivamente in ospedale. I soccorsi da parte di carabinieri, polizia e militari sono stati immediati, coinvolgendo polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco e numerose ambulanze. La causa del crollo è ancora da indagare, si pensa però ad un cedimento strutturale. Il prefetto di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi si sono recati sul posto. Il sindaco, in particolare, ha assicurato che il progetto di riqualificazione delle Vele continuerà. L’intera comunità di Scampia si è mobilitata per sostenere le vittime e i loro familiari, rimane però l’enigma sulle responsabilità relative alla manutenzione di questi edifici.