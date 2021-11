Crollo del palazzo: tirata fuori dalle macerie Giuseppina che sembra essere in buone condizioni di salute

Giuseppina Sgambato , 74 anni , e’ stata estratta viva dalle macerie . Questa la bella notizia arrivata , dopo il crollo della villetta a due piani avvenuta nelle prime ore di stamattina a San Felice a Cancello.

I Vigli del Fuoco sono riusciti a tirare fuori la donna dopo un complicatissimo lavoro . Giuseppina non sembra in gravi condizioni , infatti e’ stata lei stessa con le grida ad attirare le attenzioni dei caschi rossi i quali in questi minuti stanno cercando ininterrottamente anche Mario , coniuge della donna , anch’esso 74 enne , che al momento del crollo ( dovuto molto probabilmente ad una fuga di gas) si trovava in camera da letto.