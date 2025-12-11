Crollo di un muro di contenimento: paura nel pomeriggio

Arenaccia (Na). Paura poco dopo le 16 di oggi, 11 Dicembre, nella zona Arenaccia, in via F. Pinto, dove un forte boato ha annunciato il crollo di un muro di contenimento, un vecchio muro di cinta, nei pressi di Piazza Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, era in corso una demolizione ed il crollo ha coinvolto anche alcune travi, che hanno ceduto insieme al muro.

I detriti delle pietre in tufo hanno sepolto alcune auto, regolarmente parcheggiate, fortunatamente, senza provocare feriti, fino alle ultime notizie trapelate, ma lo spavento è stato tanto per tutte le persone in zona, tanto che si è reso necessario fare accertamenti in ospedale ad una signora, sconvolta ed in stato di shock per l’accaduto.

Quattro auto sono rimaste schiacciate, alcune solo sepolte dai detriti.

Accorsi sul posto i Vigili del Fuoco, hanno cominciato la rimozione di parte delle macerie.

Giunti anche la Polizia di Stato, i Vertici e Tecnici del Municipio, per mettere in sicurezza l’area.