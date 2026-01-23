Crollo di una palazzina. 20 famiglie in strada

Articolo di Susy Cepollaro

Un palazzo è crollato a Casoria, alle porte di Napoli, senza provocare vittime né feriti. L’edificio è stato evacuato preventivamente dai Vigili del Fuoco dopo che i residenti avevano segnalato rumori anomali, crepe nei muri e porte che non si chiudevano correttamente.

Il crollo è avvenuto intorno alle 7 del mattino, dopo ore di scricchiolii percepiti già dalle 4. Secondo i primi rilievi dei tecnici, il crollo sarebbe stato causato da una perdita d’acqua nella condotta sotterranea, che ha eroso il terreno sotto le fondamenta.

Circa venti nuclei familiari sono stati sfollati e hanno trascorso la notte da parenti e amici o in albergo.

Alcuni animali domestici sono stati salvati dai volontari della protezione civile e portati in strutture locali.

I residenti sono arrabbiati e chiedono risposte rapide e chiarezza sul futuro delle loro abitazioni.

Le indagini andranno avanti per capire meglio le responsabilità e valutare la sicurezza degli altri palazzi della zona. Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha assicurato che la sicurezza delle persone viene prima di tutto e che si stanno lavorando per trovare soluzioni abitative temporanee per tutte le famiglie coinvolte.

Foto ANSA