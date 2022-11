Crollo palazzo a Orta d’Atella, in quattro persone finiscono a processo

Sono i 4 proprietari di un immobile, tre donne ed un uomo, ad essere stati rinviati a giudizio per il crollo di un palazzo avvenuto nell’estate dell’anno scorso ad Orta di Atella. Lo ha disposto il gip del tribunale di Napoli Nord che ha accolto la richiesta della Procura decidendo per il processo. Per gli inquirenti, i 4 imputati sarebbero responsabili di aver provocato il crollo del palazzo attiguo, abitato da diverse famiglie, che vennero sgomberate ed ora vivono in altri alloggi.

I fatti avvennero tra la fine di giugno e la metà di luglio del 2021 in via Pasquale Migliaccio, pieno centro di Orta di Atella, dove al numero civico 8 c’era il palazzo degli imputati, a fianco quello delle vittime. Nell’edificio al civico 9, a fine giugno, ci fu il primo cedimento strutturale

Il 16 luglio, quando già gli interventi urgenti erano iniziati, si verificò il secondo e più grave crollo dell’intero stabile, con l’apertura anche di una voragine di venti metri quadrati; non si verificò una tragedia solo perchè in seguito al primo crollo i commissari prefettizi avevano ordinato lo sgombero dell’edificio. La Procura di Napoli Nord iniziò ad indagare e accertò che il crollo nel palazzo al civico 9 poteva essere dipeso da lavori fatti nello stabile attiguo