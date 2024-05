CS Notte Europea dei Musei all’Anfiteatro campano, al Museo dell’antica Capua e al Mitreo di Santa Maria Capua Vetere

Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei della Campania, con la Direzione dell’Anfiteatro campano e del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, partecipano alla manifestazione con l’apertura serale del Circuito archeologico dell’antica Capua (Anfiteatro Campano, Anfiteatro repubblicano, Museo dei gladiatori, Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo) al costo simbolico di 1 euro, fatta eccezione per le gratuità previste per legge. L’apertura dei siti del circuito archeologico si arricchirà grazie a interessanti eventi organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere e favorire insieme la conoscenza del nostro patrimonio culturale.

Un’occasione condivisa per vivere questi straordinari luoghi con visite guidate, a cura della Direzione del sito e dell’Associazione Le Nuvole, e con la Mostra “Storie di legionari”, in collaborazione con le associazioni Club MASC, Legio I Adiutrix e Opus est.

Saranno esposti e illustrati i romanzi storici sull’antica Roma di Ivan La Cioppa, le illustrazioni storiche sull’esercito romano di Saverio Maietta, i “Romana ornamenta” a cura di Giuseppe Russo e Ivan La Cioppa, l’Armamento del legionario (a cura della “Legio I Adiutrix”), con l’esposizione di miniature del periodo romano (a cura del Club MASC) e l’allestimento a cura dell’Associazione “Opus est”.

La Direzione dell’Anfiteatro Campano e del MAAC sottolinea come l’orario eccezionalmente prolungato rappresenterà un momento di festa e di partecipazione, nel giorno dell’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio, a cui la Notte Europea dei Musei si connette anche dal punto di vista concettuale.

Tutte le iniziative e le informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2024) e sui canali social del Circuito archeologico dell’antica Capua, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani #museicampani #drmuseicampania #anticacapuacircuitoarcheologico.

Si ricorda inoltre che dal primo giugno 2024 entrerà in vigore il ticketing on line per l’acquisto del biglietto unico per il Circuito archeologico dell’antica Capua, saranno disponibili postazioni totem presso la Biglietteria dell’Anfiteatro campano e presso il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua.

SABATO 18 MAGGIO 2024

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua. Sabato 18 maggio 2024, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00/Visite guidate, ore 19.00 e 20.00

Al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, alle ore 19.00 e alle ore 20.00, sono in programma due visite tematiche dal titolo “L’Appia e Capua. Il racconto della Regina Viarum” con il direttore Antonella Tomeo. Ingresso con biglietto 1 euro.

Info: Via Roberto D’Angiò 44, Santa Maria Capua Vetere (CE) /drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it /+390823844206

Anfiteatro Campano. Sabato 18 maggio 2024, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 / Visite guidate, ore 19.30 e 20.45 / Mostra “Storie di legionari”

All’Anfiteatro campano sono previste due visite guidate a cura dell’Associazione Le Nuvole, alle ore 19.30 e alle ore 20.45, che permetteranno ai visitatori di conoscere e scoprire, dal crepuscolo fino a tarda sera, la suggestiva area archeologica dell’Anfiteatro campano e dell’Anfiteatro repubblicano. Presso il Museo dei gladiatori, invece, sarà allestita la Mostra “Storie di legionari”, in collaborazione con le associazioni Club MASC, Legio I Adiutrix e Opus est. Saranno esposti e illustrati i romanzi storici sull’antica Roma di Ivan La Cioppa, le illustrazioni storiche sull’esercito romano di Saverio Maietta, i “Romana ornamenta” a cura di Giuseppe Russo e Ivan La Cioppa, l’Armamento del legionario (a cura della “Legio I Adiutrix”), con l’esposizione di miniature del periodo romano (a cura del Club MASC) e allestimento a cura dell’Associazione “Opus est”.

Per la visita guidata all’Anfiteatro campano, dal costo di 5 euro, è obbligatoria la prenotazione: arte@lenuvole.com. Ingresso biglietto 1 euro.

Info: Piazza Adriano, 36, Santa Maria Capua Vetere (CE) /drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it /+390823844206

Mitreo. Sabato 18 maggio 2024, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 / Solo su prenotazione. Max 20 persone

Sarà possibile visitare il Mitreo, solo su prenotazione al numero 338 635 3806 o via email a smcv.anfiteatro@artem.org, per un numero massimo di 20 persone.

Ingresso biglietto 1 euro.

Info: Vico Mitreo, 5, Santa Maria Capua Vetere (CE) /drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Biglietteria: (+39) 338 635 3806 smcv.anfiteatro@artem.org | Le Nuvole (+39) 0812395653 – info@lenuvole.com (Lun-Ven 9.00-17.00)

Anfiteatro campano, piazza Adriano, 36 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Web: musei.campania.beniculturali.it | Facebook:@anticacapuacircuitoarcheologico | Twitter:@museosmcv | Instagram:@drmcam.museoanticacapua

Si ricorda che sono disponibili, presso la biglietteria, audioguide con contenuti base, approfondimenti, immagini per esplorazione e due mappe per orientarsi al meglio; è possibile, inoltre, scaricare su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”.

Chiusura settimanale il lunedì

Biglietto acquistabile in sede presso la biglietteria in piazza Adriano, valido per Anfiteatro campano, Museo dei Gladiatori, Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e Mitreo.

Ph. Ortensio Fabozzi