Attimi di paura ieri ad ora di pranzo in via Elena a Macerata Campania. E’ stata segnalata una cucina in fiamme. Sul posto interviene il 115. La donna stava cucinando ed ha lasciato l’olio sui fornelli, da qui la fiamma ha incenerito la cappa. I vigili del fuoco hanno costatato che si è trattato di un incendio circoscritto al piano cottura che non ha causato ulteriori danni.