Cultura e prodotti tipici, Caserta conquista la Bit di Milano

La provincia di Caserta al secondo posto in Campania dopo Napoli per il turismo culturale. E’ uno

dei dati più che incoraggianti emersi in occasione della Bit (Borsa internazionale del Turismo) di

Milano alla quale ha preso parte anche una delegazione di Federalberghi Confcommercio Caserta.

Una vetrina di tre giorni per le imprese del territorio che quotidianamente sostengono ed

evidenziano, attraverso il loro lavoro, le bellezze storico-artistiche e il patrimonio culturale della

realtà casertana. Non solo musei e monumenti però tra le mete prescelte dai visitatori. Italiani e

stranieri. I dati dell’annuale ‘Osservatorio nazionale Isnart-Unioncamere sul turismo italiano’

mostrano un interesse crescente anche per le realtà interne, per i borghi storici, per il settore

enogastronomico e i prodotti tipici locali. ‘Siamo davvero soddisfatti dello sforzo compiuto dalla

Regione Campania per promuovere anche il territorio casertano – ha commentato Sebastiano

Simone, coordinatore provinciale di Federalberghi – come testimoniano i cartelli dedicati al borgo

medioevale di Casertavecchia posizionati alla stazione centrale di Milano, il desk al centro dell’area

fieristica e i numerosi promo riservati a tutta la provincia, dai comuni dell’Alto-casertano al litorale

domitio. Noi operatori del settore dobbiamo continuare a credere alle immense potenzialità di

questo territorio perché siamo i primi stakeholder del turismo e soprattutto occorre investire risorse

per la formazione del personale che deve essere sempre più preparato e pronto ad accogliere chi

verrà a soggiornare a Caserta’. ‘La presenza di Confcommercio Caserta con il gruppo Federalberghi

alla Bit di Milano – aggiunge Maria Russo, coordinatrice provinciale di Confcommercio ed esperta

di politiche del turismo – ha dato il via ad un nuovo progetto di marketing territoriale strettamente

connesso al sito www.casertaregale.it . Un portale appena nato, che sarà implementato nelle

prossime settimane, e che è destinato alla promozione delle imprese del turismo, della ristorazione e

più in generale del settore enogastronomico e alla valorizzazione di eventi, luoghi e prodotti tipici.

Un unico brand, un luogo virtuale dove far confluire le idee, le risorse, le iniziative realizzate in

sinergia con i soci e le federazioni interne a Confcommercio’. ‘Tutto ciò – conclude il presidente

provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – anche per rafforzare la presenza delle

associazioni di categoria in occasione dei tavoli istituzionali. Il nostro ruolo deve essere infatti

quello di affiancare le istituzioni comunali e provinciali affinché le scelte e gli investimenti

compiuti in ambito turistico siano in linea con le reali esigenze del territorio e degli operatori del

settore’.

