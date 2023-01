CULTURA:APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA LAVIANO.

LLa Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione funzionale della Biblioteca Comunale “E. Ruggiero” di via Laviano. Il finanziamento, dell’importo di un milione di euro, rientra all’interno dei fondi PNRR destinati alla rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno il rifacimento degli intonaci, danneggiati nel tempo dall’umidità e che richiedono un’opera importante di riqualificazione. Altro importante aspetto sul quale si interverrà è quello relativo all’impianto di riscaldamento. Con la realizzazione del progetto, sarà smantellato l’attuale sistema, e ci sarannoimpianti molto più moderni e funzionali, sostituendo tutti i terminali esistenti.

Inoltre, ci si concentrerà anche sull’impianto idrico, creando nuove linee nei tratti attualmente interessati da perdite, efficientando il funzionamento dell’intero sistema. In tal modo sarà possibile riparare tutti i danni originati dalle infiltrazioni d’acqua, scongiurando il riproporsi di tali problematiche in futuro.

Il progetto, poi, prevede la messa in funzione di un ascensore che collegherà il piano terra con l’archiviointerrato, ma soprattutto un’importante integrazione nella dotazione di arredi per rendere maggiormente fruibili gli spazi della Biblioteca. In particolare, aumenteranno le scaffalature per la conservazione dei libri, le sedie per le attività legate alle conferenze, alla convegnistica e agli eventi in generale e si provvederà anche ad accrescere gli arredi esterni quali panchine e cestini.

La Biblioteca Comunale ha un patrimonio di oltre 75.000volumi e negli anni è diventato un punto di riferimento non solo per gli studenti universitari ma anche per bambini e famiglie, oltre ad ospitare tanti eventi di carattere culturale (reading, slam poetry, incontri tematici).

L’obiettivo del progetto è quello di rendere più funzionale una struttura che deve rappresentare il vero e proprio polo culturale della città, con iniziative e progetti che consentano alla Biblioteca di essere un luogo di aggregazione, di condivisione e di crescita per tutta la cittadinanza.