CASERTA – Questa notte è stato bruciato un cumulo di immondizia a Caserta in via Colombo 45. Tanta l’indignazione dei commercianti della zona in quanto, appena recati presso le proprie sedi lavorative, hanno trovato l’immondizia bruciata nei pressi dei propri locali. Dopo tanto sconforto e tanfo che ha caratterizzato via Colombo, l’immondizia bruciata non è stata ancora rimossa. Avvisati i responsabili competenti e i commercianti “aspettano” l’immediato intervento