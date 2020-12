Luigi Cuppone dopo un buon inizio di stagione con la Casertana si è fatto parecchio notare. L’attaccante rossoblù e in “scadenza” con la Casertana e potrebbe essere una buona operazione di mercato. Tutti sperano che l’attaccante resti alla Casertana, troppo importante il suo contributo in queste prime gare. Per il momento già due squadre di B sembrano pronte ad averlo, vedremo come andrà a finire.