Quarto pareggio di fila per la Casertana. La squadra di mister Cangelosi nonostante una buona prestazione non riesce ad andare oltre 1-1 con il Monopoli. Falchetti avanti con il gol di Curcio nel primo tempo che poteva concludersi anche 2-0 con un po’ di precisione in più. Nella ripresa però arriva il gol dell’ex di turno Ernesto Starita. Nonostante i tentativi di entrambe le squadra la gara finisce 1-1.