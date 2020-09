Curti/ Incendio in un appartamento

CURTI (CASERTA) – Nella mattinata di oggi un appartamento ha preso fuoco a Curti, in provincia di Caserta. Il tutto sarebbe accaduto circa verso le 11.00 al terzo piano di un edificio in via Terra Grande. Notate le fiamme, alcuni passanti hanno allertato il 115. La squadra dei vigili del fuoco di Marcianise con l’ausilio di una camionetta ed di un’ autoscala proveniente dal comando del Capoluogo ha spento l’incendio.

Il rogo si è sviluppato lungo l’appartamento e la cucina dell’abitazione è andata completamente distrutta. Avvistate le fiamme la donna ,presente all’interno dell’abitazione, è riuscita a mettersi in salvo seppur tramortita dalla paura.

Dopo qualche ora è stata ritrovata sul ciglio del marciapiede semi incosciente nei pressi dell’edificio all’arrivo ed è stata poi soccorsa dal personale del 118. Sembra che a far divampare le fiamme sia stata una pentola sul fuoco utilizzata per preparare il pranzo domenicale.