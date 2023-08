Da Aversa a Chengdu: l’eccellenza dello sport campano sul podio mondiale delle Universiadi

La spadista aversana Sara Kowalczyk ha conquistato un doppio argento alle Universiadi di Chengdu in Cina confermando l’eccellenza sportiva campana nel mondo (tale competizione per le diverse discipline è seconda solo alle Olimpiadi). Meritocrazia Italia Campania si complimenta con l’atleta per lo splendido risultato conseguito e auspica una maggiore attenzione da parte della Regione Campania e delle Amministrazioni comunali per la manutenzione degli impianti sportivi esistenti in Campania, non solo di quelli presenti nelle città capoluogo di provincia ma soprattutto di quelli che si trovano nelle altre città campane, nonché la creazione di nuove strutture sportive che siano inclusive di tutte le fasce sociali, accessibili anche da cittadini fragili e disagiati. Lo sport rappresenta un’ incredibile risorsa educativa per tutti, ma in particolare per i giovani, in quanto capace di riprodurre la realtà della vita fatta di impegno, sacrificio, sofferenza ma anche soddisfazione, gioia, felicità e speranza.