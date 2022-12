Da Betlemme a Maddaloni. Gesù Bambino nasce nella grotta dei Formali

Maddaloni. La sacralità del Natale si rinnova ogni anno nelle tradizioni di ogni paese. Gesù Bambino nasce in ogni chiesa, su ogni presepe e nei cuori di tutti per portare luce, gioia e serenità. Quest’anno a Maddaloni in un luogo speciale, nella notte di Natale, si rivivrà la Natività.

Da Betlemme ai Formali: nel cuore antico di Maddaloni, il borgo più caratteristico del comune calatino c’è una grotta scavata nella montagna che è uno scenario naturale, unico nella sua bellezza, adatto ad ospitare il presepe vivente.

E proprio lì, gli abitanti del quartiere, insieme a don Antonio Traviso, parrocco della chiesa di santa Margherita, dopo la celebrazione del 24 dicembre, che inizierà alle 22.30, si recheranno per far rivivere il miracolo della nascita del Bambin Gesù.

Un momento suggestivo e commovente che merita la partecipazione dei cittadini, per vistare la grotta e scambiarsi gli auguri con la sacra magia che solo questa notte porta con sé.