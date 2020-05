Da domani riapriranno i cimiteri a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Domani, 7 maggio, Il sindaco Sasso farà aprire i 6 cimiteri cittadini, chiusi dal 16 marzo a causa dell’emergenza COVID-19. Gli orari saranno i seguenti: Dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 12:00. Le disposizioni del sindaco prevedono, onde evitare assembramenti, l’apertura di un solo varco di ogni cimitero. Inoltre saranno possibile presiedere a cerimonie funebri solo in presenza di un massimo di 15 persone.

Per le ditte operanti i rivestimenti di tombe sarà possibile operare dalle 13:00 alle 18:00 dal luned’ al mercoledì con l’obbligo di non far entrare altre persone al di fuori del proprio personale.

Infine l’ordinanza consente l’accesso, durante le procedure, dei volontari della Protezione Civile.