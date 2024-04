Da Gaeta a Portici, vince l’adozione

Nel 2021 veniva sottoscritto a Gaeta il “Protocollo per il diritto allo studio degli alunni adottati” grazie alla

collaborazione del Comune di Gaeta, Centro Adozioni Internazionali e le istituzioni scolastiche del territorio,

tra le quali l’Istituto P.Amedeo, diretto in quell’anno dalla Prof.ssa Pierangela Ronzani.

In quell’occasione, come ogni anno, si invitavano le scuole a partecipare altresì a tutte le attività che aiutano

a far conoscere e crescere la cultura dell’adozione, tra cui il concorso promosso dall’associazione

Italiaadozioni “L’adozione tra i banchi di scuola”.

Ebbene, grazie al rapporto continuo con il Centro Adozioni internazionali del Comune di Gaeta, la D.S.

Ronzani ha proseguito il lavoro iniziato a Gaeta nella scuola di Portici. Già a novembre l’istituto da lei

diretto si era inserito nel progetto ‘Gaeta città dei bambini’ attraverso un gemellaggio culturale.

Oggi l’Istituto ‘Don Bosco – Melloni’ di Portici è vincitore del concorso nazionale “l’adozione tra i banchi di

scuola”, guadagnando il primo posto tra tutte le scuole d’Italia partecipando con un video, realizzato da

alcune insegnanti e alunni nel quale si raccontano i pregiudizi, la fatica ma anche la gioia di una famiglia che

adotta un bambino.

Un traguardo questo della scuola di Portici che è condiviso con il Comune di Gaeta e il Centro per le

Adozioni Internazionali che si adoperano da tanti anni sul territorio affinché il tema dell’adozione venga

sempre di più affrontato e discusso nella comunità scolastica e sociale.

Alla Dirigente Ronzani e a tutto il suo corpo docenti sono giunti i complimenti del sindaco della città di

Gaeta Cristian Leccese, le congratulazioni della vice sindaca con delega all’istruzione, Gianna Conte oltre

agli auguri dell’avv. Alessia Maria Di Biase, referente del Centro per le adozioni internazionali.