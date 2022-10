Da Hemingway a Into the wild: Ciccio Vitiello presenta le sue degustazioni

Da un lato la tradizione, dall’altro l’innovazione, da un lato l’esaltazione del mare, dall’altro il calore della terra: è così che Ciccio Vitiello ha scelto di comporre il suo nuovo menù degustazione.

Un viaggio alla scoperta dei sapori della nostra Terra, attraverso abbinamenti inaspettati che Sapiente- Mente trovano il proprio spazio nel nuovo menù.

Semplicità, contemporaneità e ricerca continua di un perfetto equilibrio tra tradizione e creatività.

5 portate, 5 forme, 5 consistenze e 5 cotture diverse: il padellino al burro, la pizza in teglia, la pizza classica, la fritta e al forno e il dolce.

Un po’ come Christopher in Into the wild, anche Ciccio ha abbandonato tutto per ritrovare sé stesso, un viaggio che l’ha portato a Cambia- Menti e a tantissime cose nuove! Ed è proprio alla celebre pellicola di Sean Penn che si ispira uno dei due menù degustazione.

Un percorso gastronomico che valorizza le eccellenze, i profumi ed i sapori della terra: dalla frittatina cacio e pepe con tartare di Fassona al padellino con ragù di cinghiale e poi carpaccio di porcini e stracotto di maiale al pallagrello. Cinque portate con cinque differenti protagonisti, proprio come nei migliori film.

Il secondo menù degustazione è invece interamente incentrato sui sapori del mare. Un percorso degustativo che celebra il mare in tutte le sue forme e deve il nome ad uno dei più grandi scrittori del Novecento, Ernest Hemingway, e all’esempio più emblematico della sua intera opera, il Vecchio e il Mare.

Dalla montanara con baccalà mantecato al padellino con ricciola affumicata e poi gravlax di salmone, carpaccio di gambero rosso e foglie di cappero a impreziosire tanta bontà!

Cambia-menti si riconferma dunque come una vera e propria rivoluzione nel modo di mangiare la pizza. Non una pizzeria, ma un “ristorante della pizza”.

