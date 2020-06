Da Lunedi’ 15 Giugno torna la sosta a pagamento anche a Casapulla

Casapulla. Fumata bianca per gli ausiliari della sosta del comune di Casapulla,che da lunedi’ 15 giugno potranno finalmente tornare a lavorare. Procediamo con ordine: Il giorno 11 marzo 2020 in seguito alla Pandemia Covid-19 la Regione Campania ha sospeso il servizio pubblico dei parcheggi. Da quel momento i dipendenti dell’ Emmesse, ditta che si occupa di sosta a pagamento sull’intero Comune di Casapulla, sono stati collocati in Cassa Integrazione . Dal mese di maggio scorso, in concomitanza con la cosiddetta fase 2, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso per la riapertura del servizio. Nonostante tale decisione però’ il Sindaco di Casapulla Renzo Giuseppe Lillo non ha mai autorizzato il concessionario Emmesse a riattivare il servizio di riscossione parcheggio.

Da quel momento è iniziato un vero e proprio braccio di ferro fra Michele De Luca ,dirigente SGB (Sindacato Generale di Base),e Il Sindaco di Casapulla Renzo Giuseppe Lillo, al centro della discussione lo stato occupazionale degli 8 ausiliari della sosta i quali dopo quasi tre mesi dalla richiesta sono ancora in attesa dell’erogazione da parte dell’Inps della prima rata della Cig.

Le posizioni delle due parti sono apparse completamente opposte: il Dirigente Sindacale ha da sempre spinto per un ritorno immediato a lavoro da parte di tutti gli ausiliari della sosta ,il Sindaco invece per aiutare i commercianti ha prorogato la sosta a pagamento fino al mese di luglio.

Nella mattinata di oggi, venerdi’12 giugno, la fumata bianca. In seguito allo stato di agitazione dei lavoratori ,proclamato da Michele De Luca Segretario Provinciale SGB, Il Sindaco di Casapulla Renzo Giuseppe Lillo ha convocato un tavolo di concertazione con Gianluca Ariante in rappresentanza dell’ Emmesse , Angelo Piantieri dirigente della Polizia Municipale e lo stesso Michele De Luca . Al termine della riunione si è deciso per il ripristino del pagamento della sosta sulle strisce blu a partire da lunedi 15 giugno. La decisione farà felice gli ausiliari della sosta che potranno tornare a lavoro molto di meno i commercianti e cittadini del territorio.