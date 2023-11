Da lunedì niente più code agli sportelli comunali

Il fenomeno delle code agli sportelli della pubblica amministrazione è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni.

Lunghe attese rappresentano un problema sia per i cittadini che per i dipendenti della pubblica amministrazione: allo stress di chi attende in fila si somma quello dei lavoratori che si vedono costretti a fronteggiare una folla spesso inferocita, cercando di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile, con inevitabili ricadute sulla qualità del lavoro e quindi del servizio fornito.

Ridurre le code agli sportelli pubblici è quindi fondamentale per ripristinare la corretta erogazione del servizio, garantire standard di qualità e tutelare il benessere dei lavoratori e gli interessi dei cittadini.

A partire da lunedì 06/11/2023, la cittadinanza potrà infatti usufruire del nuovo sistema elimina-code che consentirà una gestione più ordinata e semplificata dei flussi di utenti ai seguenti sportelli comunali:

• Servizi Demografici – Anagrafe

• Servizi Demografici – Cambio residenza

• Servizi Demografici – Stato Civile

• Ufficio Tributi – IMU

• Ufficio Tributi – Idrico

• Ufficio Tributi – TARI

Con il nuovo sistema, gli utenti potranno scegliere se prenotare un appuntamento dal sito ufficiale del Comune oppure giungere direttamente in sede e ritirare un ticket presso il totem presente all’ingresso dello stabile.

Si tratta di un significativo intervento, che garantirà ai cittadini maddalonesi un servizio sempre più efficiente e in linea con l’impegno dell’Ente a rispondere positivamente alle aspettative del territorio.

“Con il sindaco Andrea de Filippo abbiamo pensato ad un’iniziativa per facilitare l’esperienza dei cittadini e a migliorare il grado di soddisfazione nella fruizione dei servizi erogati a sportello, si è pensato inoltre di ottimizzare i tempi di attesa degli utenti che potranno scegliere di fare altre commissioni senza timori di perdere la priorità allo sportello – sostiene l’assessore ing. Antonio de Rosa – un ringraziamento infine va all’ufficio CED che ha curato nei minimi dettagli tutta la procedura ”