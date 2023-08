Da mesi (anni?) il Comune di Alife non è raggiungibile al telefono

Quando la tolleranza ingiustificata genera mostri nella inefficienza colpevole di talune condotte delle amministrazioni pubbliche……

Andiamo con ordine. Circa un mese fa in occasione del divieto sancito da un’ordinanza sindacale per il consumo umano dell’acqua per uso potabile perché risultata inquinata, ordinanza poi revocata per il rientro dei parametri,siamo “inciampati” in un gravissimo disservizio, avendo fatto svariate,anzi svariatissime telefonate alla volta del Comune di Alife per richiedere informazioni più dettagliate sull’argomento. Non un solo ufficio,di qualsivoglia competenza investito, ha risposto. Abbiamo chiamato la Polizia municipale. Nessuna risposta. Abbiamo chiamato la stazione locale dei carabinieri. Ci hanno risposto che avevano altre segnalazioni di questo silenzio ostinato e che poteva spiegarsi con un guasto alle linee telefoniche dell’ente di cui erano a conoscenza. Ad un mese di distanza, nella giornata odierna, fiduciosi che il guasto fosse ormai storia passata, abbiamo chiamato una decina di numeri telefonici,tutti reperibili dall’unico sito istituzionale del Comune rintracciabile nel web. Il silenzio che ci ha invaso è stato una replica perfetta di quello di un mese fa. Richiamiamo la polizia municipale. Nessuna risposta.Approdiamo ancora alla salvifica Benemerita. Gentilmente ci viene risposto che la lista di segnalazioni uguali alla nostra occupano diverse pagine sul loro tavolo e già in passato hanno avuto la necessità loro stessi di comunicare con l’amministrazione portandosi fisicamente (dista poco la loro sede) o inviando PEC non avendo nessuna possibilità di ricevere risposta al telefono. La problematica,che riteniamo alquanto singolare e inaccettabile,era esibita anche dalla precedente amministrazione,ma con quella nuova,insediatasi a maggio scorso, non sembra che la volontà di gestire la risoluzione del disagio si renda percepibile. Contiamo dunque che prima o poi il Sindaco o per lui il dirigente dell’area competente possa attivarsi per creare un front office telefonico dell’ente in grado di dare un riscontro immediato al cittadino in cerca di informazioni.Chi gestisce la “cosa pubblica” ha il dovere di renderla pienamente fruibile nel rispetto della Legge.Ok