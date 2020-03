Da oggi divieto di spostamento tra comuni

L’ordinanza adottata e dal ministro della Salute Speranza e dal ministro dell’Interno Lamorgese (che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020) stabilisce il divieto per le persone fisiche di trasferirsi in un comune diverso dal proprio se non per comprovate e urgenti esigenze di lavoro e di salute

Nella sola giornata di ieri sono state controllate 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate.

L’ordinanza

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/ordinanza_0.pdf