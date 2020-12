Da oggi sono ben 2 le farmacie a Maddaloni che effettuano i tamponi

Nei giorni scorsi vi avevamo dato notizia di una farmacia Maddaloni che aveva iniziato ad effettuare, su appuntamento, i tamponi antigienici, cosiddetti rapidi per verificare la positività al coronavirus. Oggi ci giunge notizia che c’è una seconda farmacia che si è attivata per garantire questo servizio. Si tratta della farmacia Zerbino di via Bixio che inizierà domani . Per ora ha stabilito le date che vi comunichiamo di seguito . Per le prossime date basterà collegarsi alla pagina Facebook per rimanere aggiornati:

Lunedì 28 dicembre dalle 14.30 alle 17.

Mercoledì 30 dicembre dalle 9 alle 13.

Lunedì 4 gennaio dalle 9 alle 13.

Dopo il 4 gli appuntamenti fissi saranno almeno due volte a settimana. È necessaria la prenotazione il documento d’identità e codice fiscale. L’esito del tampone arriverà tramite SMS inviato direttamente dall’ASL CE. Per prenotarsi tramite telefono 0823434116 o whatsapp 3927344458.