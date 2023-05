DA OGGI VERRA’ PUBBLICATO IL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI MENO ABBIENTI AI QUALI CONSEGNARE COMPUTER RIGENERATI.

Verrà pubblicato nella mattinata di oggi 18 maggio il bando per l’individuazione dei

nuclei familiari meno abbienti e con figli in età scolare ai quali verranno distribuiti dei

computer rigenerati. Questo atto fa seguito alla delibera di Consiglio Comunale dello

scorso 23 febbraio, con la quale è stata approvata all’unanimità una mozione proposta dal

consigliere e presidente della IV Commissione permanente “Politiche Sociali”, Francesco

Guida, e firmata dai componenti della stessa Commissione, che prevede la distribuzione

di personal computer rigenerati alle famiglie bisognose della città. Questi pc sono quelli

che erano in dotazione agli uffici comunali e che recentemente, in corrispondenza con

l’emergenza sanitaria legata al Covid, sono stati sostituiti nell’ambito degli interventi di

ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del Comune di Caserta,

per ottimizzare i servizi da remoto in favore dell’utenza. L’iniziativa è stata realizzata in

sinergia con l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia.

Per presentare la domanda è necessario essere residenti nel Comune di Caserta. Inoltre,

all’interno del nucleo familiare ci deve essere almeno un figlio in età scolare, fino ai 18

anni, regolarmente iscritto ad una scuola. Infine, l’ISEE non deve superare i 15.000 euro.

Un pc rigenerato, comprensivo di monitor, tastiera e mouse (uno per nucleo familiare) sarà

assegnato, fino ad esaurimento della disponibilità, attraverso una graduatoria formulata

sulla base del numero di figli in età scolare e del valore ISEE crescente, ovvero dal valore

più basso a quello più alto. A parità di valore ISEE sarà data priorità al bambino/ragazzo di

età maggiore e, in caso di ulteriore parità, avrà precedenza l’istanza presentata prima.

La domanda di partecipazione al bando potrà essere effettuata a partire dalle ore 12 di

domani 18 maggio fino alle ore 12 del giorno 18 giugno, esclusivamente online

all’indirizzo https://servizionline.comune.caserta.it, con accesso SpID o CIE. Al termine

della registrazione sarà possibile compilare il modulo presente nella sezione “Istanze

online”.

A seguito del ricevimento della richiesta sarà attribuito alla stessa e rilasciato al

richiedente un numero di protocollo. Tale numero identificativo sarà necessario per la

consultazione dell’elenco dei beneficiari che, ai fini del rispetto dei dati personali (Privacy),

riporterà il numero di protocollo in luogo del nominativo del beneficiario.

La graduatoria degli ammessi al beneficio sarà diffusa attraverso il sito istituzionale

dell’Ente.

L’intervento si propone di dare un aiuto concreto ad alcune famiglie che vivono in uno

stato di bisogno ma anche di contribuire, sia pure in parte, ad assicurare sempre di più il

diritto di accesso a internet a tutti i cittadini, superando il divario digitale che tuttora

sussiste. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno del programma di

potenziamento delle infrastrutture immateriali in atto in città, anche grazie ai numerosi

finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR nel campo della transizione digitale.