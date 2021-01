DA TEANO A NEW YORK, GIUSEPPE MAIONE FIRMA LA NUOVA STAZIONE DELLA METRO DI NEW YORK

Il Casertano Giuseppe Maione, ingegnere originario di Teano, che con lo studio di architettura SOM , ha preso parte alla progettazione della maxi struttura Moynihan Train Hall della stazione di New York. Costata 1,6 miliardi di dollari è caratterizzata dall’imponente lucernario alto 92 piedi , che darà luce alle opere d’arte volute dal sindaco Mario Matthew Cuomo.

Penn Station era una stazione stupenda, ha spiegato l’ingegnere Casertano, con il diffondersi delle auto era poco utilizzata . Venne demolita è spostato tutto sotto terra con pericoli per la sicurezza . È un grande progetto in due fasi . Maione spiega sono andato a New York per studiare e poi mi sono innamorato di questa città e non sono voluto più andare via .

Il nuovo ingresso , vicino alla 7th Avenue, è stato progettato per aumentare il flusso , luce e l’aria dei passeggeri per l’hub di trasporto più traffico per l’emisfero occidentale .