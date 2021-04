Dal 15 Aprile Ischia procede per la vaccinazione di massa, polemica tra l’ANCI e la Regione

Di Viviana Ricciardi

Dopo Capri,la campagna vaccinale di massa a partire dagli over 16 prende piede anche sull’Isola verde dal 15 Aprile.

La decisione, confermata dopo la riunione tra ASL, sindaci e associazioni di categoria. Al momento sono stati progettati 3 hub vaccinali nei punti nevralgici dell’isola: Ischia, Forio e Lacco Ameno. Il piano,finalizzato alla ripresa del turismo, ha suscitato però non poche polemiche per la scelta di priorità vaccinale ai cittadini delle suddette zone turistiche.L’ANCI Campania protesta : ” La Regione si attenga al piano vaccinale nazionale”. Replica il vice-governatore Fulvio Bonavitacola : “Perché, invece di agitare polemiche sul nulla non si parla dello scandalo vero: la discriminazione della Campania nella distribuzione dei vaccini?” .