Dal 16 aprile la consegna del Kit dei sacchetti all’Ecosportello solo su prenotazione

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada e la società DHI comunicano che dal prossimo 16 aprile 2020 sarà possibile ritirare i sacchetti per il conferimento differenziato dei rifiuti. Per ritirarli, rispettando le disposizioni indicate dai DPCM vigenti, fin dal 14 aprile 2020 bisognerà prenotarli al numero verde 3440864328

La distribuzione inizierà invece due giorni dopo, il 16 Aprile 2020.

Le prenotazioni saranno gestite in maniera scorrevole, secondo gli orari dell’Ecosportello, per evitare assembramenti di persone all’esterno dello stesso.

In questa fase di emergenza si fa affidamento alla sensibilità della cittadinanza ovvero si chiede a tutti di prenotare il ritiro solo se strettamente necessario e di non chiamare se si ha ancora la disponibilità di sacchetti.

Questi gli orari di apertura dell’Ecosportello sito in via Diaz a San Nicola la Strada: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e di pomeriggio anche il martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00.