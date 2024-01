Dal 18 gennaio al 21 gennaio 2024 Paolo Caiazzo torna in scena al Teatro Cilea 

Quattro appuntamenti per l’esilarante commedia firmata da Paolo Caiazzo che si esibirà sul palco del rinomato teatro vomerese con lo spettacolo “ Separati… ma non troppo ”.

