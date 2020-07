Dal 24 al 26 luglio torna il “Bufala Village”, evento per esaltare l’oro bianco casertano

SAN MARCO EVANGELISTA – Torna il Bufala Village dal 24 al 26 Luglio 2020, presso il polo fieristico A1Expò in San Marco Evangelista. Bufala Village è un evento ideato per offrire una panoramica a 360° sul mondo della Bufala Mediterranea, pensato e realizzato per attrarre, innanzitutto, le famiglie. La Bufala mediterranea è diventata nel corso degli anni un simbolo, un’eccellenza, di Terra di Lavoro.

Il suo latte, nonché la carne, sono un’eccellenza culinaria per palati sopraffini. Con l’intento di rendere omaggio a questo nobile animale, legato indissolubilmente alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop e con lo scopo di far conoscere gli altri prodotti derivanti (carne, formaggi, liquori), nasce il progetto Bufala Village.

Momenti di degustazione, gare gastronomiche, show cooking nonché convegni e incontri tematici con operatori del settore caratterizzeranno questa ambiziosa kermesse. Su cento aziende bufaline nazionali con oltre 1.000 capi l’85 per cento di queste si trovano in Campania e diverse decine in Terra di Lavoro.

Non siamo secondi a nessuno ma quello che manca è il supporto della parte politica campana. Quando parliamo di Bufala non parliamo solo dell’animale che contribuisce in maniera notevole al Pil regionale ma è anche l’espressione della migliore zootecnia e, oramai, dello stesso territorio casertano e campano. Una ricchezza ed un simbolo.

In tempi di crisi economica la filiera bufalina è cresciuta ma la chiusura dovuta all’epidemia ha di molto fatto scendere la produzione, considerato che per quattro mesi sono stati chiusi i ristoranti e le pizzerie, grazie alla testardaggine degli allevatori che hanno puntato alla qualità del prodotto assecondando le attitudini e le caratteristiche dell’animale a dimostrazione del fatto che il reddito cresce quando c’è la massima qualità possibile.