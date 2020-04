Dal 4 Maggio si potrà’ fare visita ai parenti , Parrucchieri ed estetisti ancora chiusi

Il Presidente del Consiglio Conte ha da poco finito di parlare agli Italiani in diretta televisiva .Delusione per chi si aspettava una totale ripartenza del Paese . Soddisfazione invece per il fatto che dal 4 Maggio finalmente si potrà’ tornare a fare visita , non ad abbracciare, tutti quei familiari che vivono in una residenza diversa dalla propria.

Il decreto ,che andrà’ in vigore lunedì 4 maggio, permetterà’ a tutto il settore industriale e manifatturiero di tornare a lavoro.

Buone notizie anche per Gli appassionati di jogging che potranno riprendere , solo singolarmente, a praticare il loro sport preferito anche allontanandosi dalla propria residenza.

Tutti gli spostamenti saranno ancora soggetti alle autocertificazioni . Per le attività’ di ristorazione sarà’ possibile solo ed esclusivamente preparare pietanze da asporto. Niente da fare invece per parrucchieri ed estetisti che potranno riaprire le proprie attività’ dal prossimo giugno. Così’ come le scuole che invece riapriranno a settembre.

Queste di fatto sono i cambiamenti previsti per il prossimo 4 maggio che tengono fede a quello che deve essere chiaro a tutti : niente tornerà’ come prima e la ripartenza sarà’ progressiva e controllata.

Il Presidente ha concluso il suo discorso ricordando l’importanza della mascherina che , come lui stesso ha dichiarato,dai prossimi giorni sarà’ possibile comprare ad un prezzo commerciale che partirà’ da 50 centesimi.