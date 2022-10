Dal baco alla sera: Setificio apre le porte ai giovani

Un luogo in cui incontrarsi, ascoltare della buona musica o celebrare un evento importante. Sullo sfondo, un pezzo di storia di Terra di lavoro: il setificio di San Leucio, in piazza della Seta.

Setificio nasce con l’obiettivo di fare da aggregatore sociale ma anche da location ad eventi indimenticabili, il progetto nato all’interno dell’antico setificio e che punta ad ospitare centinaia di giovani in una cornice mozzafiato, a partire da sabato 22 ottobre.

Pregiata, delicata, elegante: la seta di San Leucio e la sua manifattura sono da sempre una punta di diamante per il capoluogo di Terra di Lavoro, questa zona tanto rinomata hainoltre fatto spesso da scenario ad eventi di portata nazionale. E saranno proprio gli utensili dell’antico setificio ad impreziosire una location del tutto rinnovata!

Da qui l’idea di fare della via della seta non solo un percorso storico artistico ma anche una location ad incontri, serate, musica dal vivo e tanto altro ancora. Una nuova avventura in quello che può definirsi uno dei più importanti pezzi di storia di questa città, risalente al Re Ferdinando IV di Borbone.

<< È emozionante e quasi magico dar vita all‘antico setificio anche di sera – hanno spiegato i fondatori di Setificio –trasformarlo in un palcoscenico di eventi dove tutto diventa indimenticabile! Un pezzo di storia che apre le porte ai giovani con un cartellone di eventi ed ospiti speciali che stiamo definendo in queste ore. Ogni sabato ci sarà musica, dj set e tantissimo altro ancora. Faremo sì che questa cornice non resti solo un semplice contorno ma che diventi la protagonista assoluta di ogni singolo evento>>.