DAL II MEMORIAL PIETRO CREMONESE PARTE UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’E SPERANZA PER I GIOVANI

Caserta. Si terrà sabato 5 novembre, alle ore 18:00, presso la palestra dell’ I.T.S. per Geometra “M. Buonarroti”, sito in viale M. Buonarroti, il 2° Memorial Pietro Cremonese “10 incontri dilettantistici”.

L’evento, dedicato al ricordo del giovane ex pugile, tre volte campione italiano, venuto a mancare, a 25 anni, il 28 giugno 2019, sarà patrocinato dal Comune di Caserta, dal Coni, dal Coni , dalla Federazione Pugilistica Italiana e dalla palestra ” boxe medaglie d’ oro ” di Marcianise.

Questo secondo memorial , supportato dal vicesindaco di Caserta, Emiliano Casale, dopo il 1°, tenutosi al Rione Vanvitelli, nel luglio 2021, nasce con un ben preciso intento da parte di Veronica, la mamma di Pietro.

Veronica, che mira a fondare un’associazione legata, nel nome, alla figlia di Pietro, Aurora Cremonese, intende inviare un messaggio di solidarietà e speranza a tutti i giovani, perché “la vita è un dono prezioso, è importante e bisogna viverla nel modo giusto.” (Queste le sue commoventi parole)

Per tale motivo, al suo fianco presiederanno anche altre mamme, tra cui la mamma di Antonio Natale, che condividono lo stesso dolore nell’anima.

Sono mamme coraggiose che hanno perso un pezzo del loro cuore con la scomparsa dei figli, ma continuano a vivere per trasmettere il senso della vita a tutti i giovani

All’evento, molto sentito, purtroppo, per impegni pregressi non parteciperà il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, a rappresentare la città ci sarà il Vicesindaco, Emiliano Casale, che condivide fortemente l’idea di Sport come espressione di inserimento sociale dei giovani: “È una manifestazione molto sentita, perché lo sport offre opportunità di incontro dei giovani, tempra nella mente, nel fisico, rafforza i valori e forma i giovani, distogliendoli da eventuali altre distrazioni di strada” , questa la sua dichiarazione.

Parteciperanno, quali ospiti d’onore, Domenico Valentino, Campione Mondiale, Mauro Munno e Salvatore Munno, Campioni Italiani 1°Serie, il Maestro Raffaele Munno, in collaborazione con la madre Veronica Bokambanza e la figlia di Pietro, Aurora.

Sarà una bellissima occasione di vedere unite le famiglie e di rapportarsi a diverse realtà, con il fine di creare un dialogo costruttivo, sostenendo e motivando i giovani a non sentirsi mai soli ed abbandonati, cercando sostegno non solo a casa, ma anche nello Sport.