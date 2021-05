Dal Museo al Castello. Raduno di auto e moto d’epoca

Maddaloni. Il segno tangibile che la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti e che c’è un graduale ritorno alla tanto agognata “normalità” ce lo dà la ripresa degli eventi e delle manifestazioni, organizzate sempre e comunque nel rispetto delle norme anticovid e all’aria aperta trovandoci nella congiunzione climatica giusta della primavera inoltrata.

Uno dei primi eventi di cui vi informiamo con immenso piacere è stato programmato per domenica 30 maggio da Assoarttigiani e imprese di Caserta. Il presidente Nicola De Lucia ci ha illustrato con dovizia di particolare la manifestazione che – ci anticipa emozionato – è solo la prima di una serie di eventi che sono già in cantiere. Tutti questi eventi puntano alla valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e dell’imprenditoria ed artigianato della nostra provincia, orgoglio e risorsa di Terra di Lavoro, ma che, come tutti i settori, ha bisogna di riprendersi e rigenerarsi.

E il rilancio passa soprattutto attraverso questi eventi, che coinvolgono le amministrazioni locali, la cittadinanza, gli addetti ai lavori ma anche gli appassionati ed i semplici curiosi, creando sinergie e momenti di socializzazione e condivisione che tanto abbiamo atteso.

Di seguito il programma di domenica. Il raduno partirà dal Museo Archeologico “Calatia” di Maddaloni, dove ci saranno i saluti del direttore del museo Antonio Salerno e del sindaco Andrea De Filippo e, percorrendo appunto l’Appia, attraversando i comuni di Cervino e S. Maria a Vico terminerà ad Airola, coinvolgendo così anche la provincia di Benevento. Ad accogliere la sfliata ci sarà il primo cittadino del comune di Airola Michele Napoletano.

Auto e moto d’epoca sfileranno prima per le strade di Maddaloni e poi lungo il percorso stabilito, portando con loro colori, allegria, fascino e storia.

Tra loro, una folta rappresentanza dei vespisti del Vespa Club di Maddaloni, guidati da Vincenzo D’Angelo, che apriranno il corteo con le loro vespette storiche.

L’invito è di partecipare, farsi coinvolgere in piena sicurezza da questa ritrovata atmosfera di festa, che ha il sapore quasi di un nuovo boom come quelli che leggevamo nei libri di storia relativamente al dopoguerra. Si riparte anche così.

Partenza dal Museo Archeologico dell’Antica Calatia Via Caudina 353 Maddaloni ore 9.00

proseguimento dal Museo lungo via Starza – Viale Europa – via Montano – via San Francesco d’Assisi – Corso I Ottobre fino a piazza De Sivo – via Santa Croce – via Caudina lungo la via Naz. Appia fino al bivio per Durazzano -Via Colle Puoti -Piazza Immacolata- Via Aldo Moro- Via Appia (Appia Antica)- Via San Gaetano -Via Erminia Iadaresta- Via Martiri del 1799- Via Nicola Valletta- Via Appia- Via Caudio- Via Nazionale Appia. Si prosegue per Airola sulla via Appia- Via Caracciano – Corso Caudino- Piazza Vittoria – Via Monteoliveto. Arrivo in corso Montella ad Airola

Si ricorda che per partecipare al raduno l’iscrizione è OBBLIGATORIA e dovrà avvenire entro e non oltre giovedì 27 maggio 2021.