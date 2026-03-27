Dal “Passaporto” Bovino alla Blockchain Ittica: La Lotta per il Centimetro della Sicurezza Alimentare

Dopo la crisi ittica partenopea.

Di Salvatore Schiavone

“O noi risorgiamo come squadra, o cederemo un centimetro alla volta”. Il celebre discorso di Tony D’Amato in “Ogni maledetta domenica” non si applica solo al football, ma definisce perfettamente la sfida che la filiera ittica ha davanti a sé. Nel settore alimentare, quei “centimetri” sono i dati della tracciabilità: se li perdiamo, perdiamo la partita contro le epidemie epatiche e la fiducia del consumatore.

Il recente timore di tossinfezioni legato al crudo sta portando il pesce a guardare con invidia al modello della carne. Se per un taglio di manzo conosciamo “nome e cognome”, per il pesce navighiamo ancora in un mare di incertezze. È tempo di un percorso virtuoso che trasformi il tracciamento da obbligo burocratico a leva di valore assoluto.

Due mondi a confronto: Carne vs Pesce

Il divario normativo è netto. Mentre la carne ha costruito la sua fortezza dopo l’emergenza BSE, il pesce è rimasto ancorato a una gestione logistica più che sanitaria.

Tabella 1: Differenze nei sistemi di etichettatura obbligatoria

| Caratteristica | Carne (Bovina) | Pesce (Selvatico/Allevato) |

|—|—|—|

| Identità | Singolo animale (Marca auricolare) | Lotto di cattura o vasca |

| Ciclo di Vita | Nascita, Ingrassamento, Macello | Zona FAO / Metodo di produzione |

| Sicurezza | Test sanitari individuali | Test a campione su lotti massivi |

| Tracciabilità | Totale (Passaporto) | Frammentata (Porto/Mercato) |

IL CASO STUDIO: L’anomalia delle DOP ittiche

Sapevate che in Italia non esiste alcun pesce di mare fresco certificato DOP? L’unica, gloriosa eccezione nel comparto ittico è la Cozza di Scardovari DOP. Questo mollusco del Delta del Po è l’unico ad aver ottenuto il massimo riconoscimento di origine, dimostrando che quando l’ambiente è circoscritto e controllato, la sicurezza diventa un marchio di fabbrica. Per il pesce “nomade”, la sfida è replicare digitalmente questo rigore.

Il modello “Tonno Rosso”: L’eccellenza come standard

Il Tonno Rosso (Thunnus thynnus) è il nostro “fuoriclasse”. È l’unico che oggi vanta un tracciamento quasi individuale (sistema BCD). Estendere questo modello — basato su tag digitali e registrazione immediata — a specie più comuni permetterebbe di isolare istantaneamente lotti contaminati da virus epatici, evitando il ritiro massivo di intere partite e salvaguardando l’economia del settore.

Analisi dei costi: Quanto costa “vincere la partita”?

Implementare un tracciamento di valore ha un costo, ma è l’unico investimento che garantisce la sopravvivenza del brand.

Tabella 2: Incidenza stimata dei costi di tracciamento avanzato

| Tipologia Prodotto | Costo Tracciamento (est.) | Incidenza su Prezzo Finale | Note |

|—|—|—|—|

| Pesce Azzurro | 0,40 € / kg | + 15-20% | Impatto alto su prodotti poveri |

| Pesce Bianco (Pregio) | 0,60 € / kg | + 5-8% | Sostenibile per la GDO di qualità |

| Crostacei / Tonno | 1,20 € / kg | + 2-3% | Marginale rispetto al valore |

Verso un Percorso Virtuoso: Soluzioni Tecnologiche

1. Smart Label (TTI): Etichette “intelligenti” che segnalano se la catena del freddo è interrotta, bloccando sul nascere la proliferazione batterica.

2. Blockchain Sanitaria: Un registro digitale immutabile dove ogni porto inserisce i parametri delle acque, allertando i distributori in caso di anomalie epatiche nell’area di pesca.

3. DNA Barcoding: Test rapidi per certificare l’identità della specie, eliminando frodi e rischi legati a pesci sostitutivi di bassa qualità.

Analisi Costi-Benefici (SWOT Analysis)

* Punti di Forza (Strengths): Garanzia totale contro epatiti e parassiti; aumento drastico del valore percepito dal cliente.

* Punti di Debolezza (Weaknesses): Necessità di investimenti tecnologici iniziali per la flotta peschereccia.

* Opportunità (Opportunities): Accesso a segmenti di mercato premium; riduzione drastica dello spreco alimentare.

* Minacce (Threats): Concorrenza sleale di mercati non regolamentati; inflazione dei prezzi al consumo.

Conclusione

Il tracciamento di valore non è una tassa, è la nostra difesa a zona contro le epidemie. Se il consumatore ha imparato a fidarsi della carne grazie al suo “passaporto”, è pronto a fare lo stesso con il pesce. Dobbiamo lottare per ogni centimetro di dato, perché in quel centimetro c’è la salute dei nostri clienti e il futuro della nostra cucina. Trasparenza e rigore: questo è l’unico schema di gioco possibile che può partire proprio dallo stadio partenopeo.