Dalla Terra all’Alambicco: Berolà Distillati incanta con l’evento “Taste & Take”

L’eccellenza della distillazione artigianale incontra l’innovazione della mixology contemporanea a Portico di Caserta, dove si è appena concluso con successo l’evento Taste & Take presso la sede di Berolà Distillati alla presenza di un parterre selezionato di appassionati, imprenditori ed esperti della comunicazione.

L’iniziativa, organizzata in stretta sinergia con la Delegazione dell’Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio – Onaf di Caserta e sotto la guida tecnica dell’agronomo Mario Sanza, ha offerto un’immersione totale nei processi produttivi della distilleria dimostrando come il legame viscerale con il territorio possa tradursi in prodotti dal respiro internazionale capaci di guardare al futuro dei cocktail con occhi nuovi.

Il cuore della serata è stata la presentazione della linea dedicata alla miscelazione d’avanguardia che, come sottolineato dal giornalista Domenico Letizia, delegato alla comunicazione di Onaf Caserta, vede in B•MOUTH un’intuizione rivoluzionaria pensata per generare un vermouth istantaneo dall’equilibrio aromatico profondo. A questo si affianca B•KINI, un bitter a base di canna da zucchero che ridefinisce il concetto di aperitivo premium grazie a una versatilità inedita, e il B•GIN, un London Dry di estrema purezza dove la bacca di ginepro si impone come protagonista assoluta senza compromessi.

Oltre alle novità per la mixology, i riflettori si sono accesi sul Rum Berolà, un distillato che testimonia la cura meticolosa e la passione artigianale della famiglia capace di confrontarsi con i grandi classici mondiali per struttura e complessità organolettica. Il viaggio sensoriale è stato completato da un abbinamento d’eccezione con le eccellenze del territorio selezionate dall’Onaf di Caserta e dall’agronomo Mario Sanza, siglando un patto di qualità tra la materia prima e il prodotto finito che conferma come, quando l’artigianalità incontra l’audacia, il territorio risponda con forza e identità.