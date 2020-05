Dall’Albero della Pace di Alife il messaggio di Benedetta per il 28° Anniversario della Strage di Capaci

ALIFE (CE) – 23 Maggio 2020, 28°Anniversario della Strage di Capaci. Anche se quest’anno non è stato possibile organizzare per questa importantissima data la manifestazione della “Fiaccola della Pace” a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, abbiamo voluto lanciare dal nostro “Albero della Pace”sito in Alife (Ce), simbolo per eccellenza della memoria storica, dove sono passati tanti volti impegnati della nostra terra, un messaggio particolare per ricordare quanto avvenne il 23 Maggio di 28 anni fa, e lo abbiamo voluto fare attraverso la voce dei giovanissimi che rappresentano il futuro, sui quali abbiamo il dovere di investire per seminare i valori dell’impegno e della coscienza critica.

Protagonista del messaggio “Benedetta Porceddu” che si appresta a sostenere la prova di esame per il passaggio dalla secondaria di 1° grado a quella di 2°grado; attualmente é alunna della 3C della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Alife (Ce), nonché rappresentante dei giovanissimi della “Fiaccola della Pace”.

“Vi invitiamo infine a fare visita presso l’Albero della Pace, dove accanto potrete ammirare l’Albero di magnolia dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, Morvillo e agli agenti delle due scorte, che fu inaugurato proprio in questa giornata lo scorso anno, durante l’ultima tappa della “Fiaccola della Pace”. Vi invitiamo a visitarlo per rendere omaggio ai “Martiri della Pace e della Giustizia”. “Essi sono Luce nelle tenebre”, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Matterella.

Qui inoltre potrete ammirare la bellissima aiuola fiorita a loro dedicata insieme a tutta l’area del “Giardino della Pace”, dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni della grande guerra, dove ci sono alberi dedicati ad eroi della nostra terra , dove c’è la Panchina della Pace contro tutte le violenze di genere e contro ogni violenza sulle donne, e dove infine tutto ciò che è presente parla di impegno e sprona ciascuno alla riflessione”. Ha riferito la Presidente del Movimento per la Pace della Provincia, Agnese Ginocchio, ente promotore della grande mobilitazione che ha toccato tantissimi comuni dell’hinterland di Terra di Lavoro e non solo.

Facciamo memoria e rendiamo onore a questi grandi eroi dell’umanità!

Per ascoltare il video messaggio cliccare al seguente link: https://www.facebook.com/mateseterradipace/videos/171137247668619/?t=12

Di seguito il testo del messaggio declamato dalla giovane Benedetta:

“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità(P.Borsellino)”.

Noi giovanissimi, nel 28° anniversario della strage mafiosa di Capaci, vogliamo rendere omaggio ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e agli agenti delle due scorte che persero la vita durante la terribile strage.

Abbiamo bisogno di esempi grandi e coraggiosi come Giovanni e Paolo che hanno dato la loro vita per difendere la Verità e la Giustizia. Ecco perchè la questa nostra terra, davanti all’Albero della Pace dedicato anche “a tutte le vittime delle stragi e delle mafie..:.”, vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di nonviolenza contro tutte le mafie, contro tutte le guerre, la violenza ed il terrore.

Noi giovani vogliamo la Pace, voi, Giovanni e Paolo, non siete morti. Il vostro esempio sarà il nostro punto di riferimento. Noi giovani siamo il futuro di questa terra, siamo consapevoli che senza sete di verità e giustizia non ci sarà riscatto, legalità, rinascita, non ci sarà mai Pace. Per questo ci impegniamo a costruire ogni giorni una società fondata sulla Pace e sulla Giustziia. La memoria de passato è la chiave per costruire un futuro di Pace”.