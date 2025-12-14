Dalle neuroscienze all’intelligenza artificiale: dialoghi per un nuovo umanesimo

Da oggi 13 dicembre, giorno di santa Lucia, «nimica di ciascun crudele» (Inferno II, v. 100) Conversazioni sull’umanità con Francesco Pira: dialoghi con Pietro Salvatore Reina verso l’umanesimo digitale è disponibile sulla piattaforma www.amazon.it

Dal 2022 al 2025, nello spazio aperto di un magazine on line(www.ilsaltodellaquaglia.com) il professore Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Messina, conPietro Salvatore Reina, docente di Religione presso l’Istituto Comprensivo Merano 1, attraverso lo strumento di Conversazioni – e nei limiti di un’intervista – hanno seguito, analizzato le profonde mutazioni antropologiche, che sempre più, determinano un panorama inedito nella scena, nella vicenda umana: le nuove frontiere della genetica, delle neuroscienze, l’intelligenza artificiale, il trans umanesimo, i social network, ecc. Profonde mutazioni che pongono profondi e radicali interrogativi sull’uomo: che cos’è oggi l’uomo? In un’epoca di profondi cambiamenti e trasformazioni, gli autori, cercano, tenendo presente passato e futuro, classicità e modernità, l’arte e le scienze, di provare a scrutare l’attuale situazione di vita sociale, mentale, culturale dell’Umanità.

Nelle pieghe delle parole (pace, guerra, valori, narcisismi, persone, solitudini, scuola, comunicazione, felicità, alienazione, ecc.) di queste Conversazioni c’è il desiderio (de più sidera) ovvero una «tensione» di costruire un «enorme cantiere» (E. Morin) educativo, culturale e sociale atto a disegnare, costruire un nuovo umanesimo. La forza di queste parole ci spinge a cambiare rotta e ad essere capaci di trasmettere speranza. La funzione creativa di questi «dialoghi» fecondi le nostre capacità relazionali. In queste Conversazioni c’è incastonato l’auspicio che la cultura, l’educazione e la comunicazione tornino ad essere centrali nel processo di cambiamento e costruzione di un nuovo umanesimo.

Il libro è introdotto da una premessa-presentazione firmata dal professore don Giovanni Russo, Professore ordinario di Bioetica, Direttore dell’Istituto Teologico «San Tommaso» e della Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, unite all’Università Pontificia Salesiana di Messina.

Il progetto grafico e l’impaginazione del libro sono stati curati daUmberto Spaticchia.

Un libro strenna da regalarsi e regalare. Un libro per grandi e piccoli cercatori di domande, un libro pregno di domande e di risposte e che vuole portare un significato durante le prossime vacanze di Natale.