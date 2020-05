D’Andrea studia le mosse per la prossima stagione

Caserta. A quanto pare, sembra che il neo presidente della Juve Caserta abbia deciso di presentare la nuova societa’: la conferenza si dovrebbe tenere sabato 30 maggio 2020.

Il presidente D’Andrea vorrebbe arrivare alla presentazione già con l’allenatore nominato e hm, una delle mosse che potrebbe studiare e’ quella di disporre di un gm che nello stesso tempo dovrà svolga anche le funzioni allenatore.

Una strategia che spesso viene messa in atto per evitare che gli allenatori si lamentino di non aver una squadra all’altezza. Per il momento ancora non si conoscono i possibili arrivi, ma pare che la società sia molta attiva in questo senso.