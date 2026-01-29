Daniela Muselli premiata a Montecitorio.

Lo scorso lunedì, presso la Sala Regina di Montecitorio, è stata una giornata di grande orgoglio per l’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise.

L’alunna della 2A, Daniela Muselli, ha ricevuto il prestigioso premio “Giovanni Grillo”, la cerimonia di consegna del premio si è svolta anche in diretta streaming sui canali istituzionali. Un grande ringraziamento alla prof.ssa Maria Raucci che ha seguita l’allieva in questo percorso, al Dirigente Scolastico dott. Lorenzo de Simone e alla Vice Preside prof.ssa Marcella Tarigetto tutti presenti nel pomeriggio di questo giorno importante, sia per il supporto che per l’incoraggiamento. “Complimenti a Daniela per questo importante riconoscimento! Siamo orgogliosi di te!” è il pensiero unanime dell’Istituto di via Tagliamento, presente a Roma anche con una folta delegazione di allievi. La Muselli con il suo monologo “Il Tricolore e il giuramento” ha sbaragliato la folta concorrenza di questa XI edizione di questo importante concorso “L’amore per la bandiera nazionale come impegno per il bene della nostra comunità”, in ricordo degli Internati Militari Italiani. Evento patrocinato e promosso dal Ministero della Cultura, dalla Rai e dall’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”. L’attestato di merito rilasciato alla Muselli esalta la maturità del pensiero espresso, l’efficacia del linguaggio teatrale e la capacità di rendere attuale una pagina fondamentale della nostra storia con un particolare riconoscimento alla sceneggiatura. Una bella soddisfazione a livello nazionale ottenuta dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai docenti e dalla dirigenza in piena collaborazione, il premio infatti è solo il frutto di questa sinergia che va così a raccogliere i suoi importanti risultati a testimonianza dell’alta qualità di questo Istituto.